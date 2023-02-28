ЦСКА — «Краснодар»: когда и где смотреть, во сколько начинается, прогнозы

28 февраля на «ВЭБ Арене» состоится ответная встреча первого четверть финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России между московским ЦСКА и «Краснодаром». Матч с «армейцами» пройдет на стадионе «ФК Краснодар» в родном городе «быков».

Когда и где смотреть матч «Краснодар» — ЦСКА

Встреча начнется в 19:30 по мск. Посмотреть игру в прямом эфире можно на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев.

Прогнозы на матч ЦСКА — «Краснодар»

В первой игре, которая состоялась в Москве в четверг, 23 февраля, ЦСКА уверенно превзошел «Краснодар» на своем поле. «Армейцам» удалось забить три безответных гола, при этом не реализовав пенальти и упустив еще несколько удачных голевых моментов.

По этой причине букмекеры отдают несколько большее предпочтение победе «армейцев» — в среднем 39%. «Быки» могут одержать с вероятностью в 33%. На ничью аналитики отдают лишь 28%.

Вместе с тем ставка на выход ЦСКА в следующий раунд у букмекеров недоступен — этот вариант слишком выглядит слишком очевидно. При аналогичном уровне игры и сохранении рвения к победе у оппонентов выход «быков» в полуфинал Кубка России кажется почти невозможным.