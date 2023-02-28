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43 минуты назад

КДК РФС рассмотрит оскорбления со стороны болельщиков "Спартака" в адрес Дзюбы

Российская Газета

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит оскорбительные кричалки болельщиков на матчах Кубка России между "Спартаком" и "Локомотивом".

КДК РФС рассмотрит оскорбления болельщиков "Спартака" в адрес Дзюбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, во время обоих матчей 1/4 финала между "Спартаком" и "Локомотивом" болельщики красно-белых скандировали оскорбительные кричалки в адрес одного из игроков соперника.

"КДК РФС рассмотрит скандирование ненормативной лексики на матчах "Локомотив" - "Спартак" и "Спартак" - "Локомотив", а также оскорбление конкретного игрока", - сказал Григорьянц ТАСС.

Кричалки были адресованы новичку "Локомотива" Артему Дзюбе, который перешел в этот клуб нынешней зимой.

Григорянц добавил, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании КДК РФС.

"Спартак" по сумме двух матчей победил "Локомотив" - 1:0 и 4:2.

Футбол,Артур Григорьянц,Спартак,
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