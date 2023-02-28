УЕФА пригласил женскую сборную России до 17 лет на турнир в Бангладеш

РФС получил от УЕФА приглашение для женской сборной России до 17 лет принять участие в турнире развития, который пройдет в Бангладеше, сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале. Соперницами россиянок станут представительницы Бутана, Индии и Непала. По информации источника, УЕФА покроет все расходы сборной на турнире.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от турниров, проходящих под эгидой организаций, до следующего уведомления. 2 мая УЕФА запретил российским клубам участвовать в еврокубковых турнирах в сезоне-2022/23 и отстранил сборную России от участия в Лиге Наций-2022/23.
В декабре РФС обсуждал вопрос о выходе организации из УЕФА и переходе в АФК. 30 декабря исполнительным комитетом было принято решение о создании рабочей группы для взаимодействия с европейским союзом и другими организациями по возвращению российских клубов и сборных к международным соревнованиям. Вопрос о переходе в Азию был отложен.