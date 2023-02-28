УЕФА пригласил женскую сборную России до 17 лет на турнир в Бангладеш

РФС получил от УЕФА приглашение для женской сборной России до 17 лет принять участие в турнире развития, который пройдет в Бангладеше, сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале. Соперницами россиянок станут представительницы Бутана, Индии и Непала. По информации источника, УЕФА покроет все расходы сборной на турнире.

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В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от турниров, проходящих под эгидой организаций, до следующего уведомления. 2 мая УЕФА запретил российским клубам участвовать в еврокубковых турнирах в сезоне-2022/23 и отстранил сборную России от участия в Лиге Наций-2022/23.