Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
38 минут назад

УЕФА пригласил женскую сборную России до 17 лет на турнир в Бангладеш

Спорт день за днем

РФС получил от УЕФА приглашение для женской сборной России до 17 лет принять участие в турнире развития, который пройдет в Бангладеше, сообщил журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале. Соперницами россиянок станут представительницы Бутана, Индии и Непала. По информации источника, УЕФА покроет все расходы сборной на турнире.

УЕФА пригласил женскую сборную России до 17 лет на турнир в Бангладеш
Фото: Спорт день за днем Спорт день за днем

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от турниров, проходящих под эгидой организаций, до следующего уведомления. 2 мая УЕФА запретил российским клубам участвовать в еврокубковых турнирах в сезоне-2022/23 и отстранил сборную России от участия в Лиге Наций-2022/23.

В декабре РФС обсуждал вопрос о выходе организации из УЕФА и переходе в АФК. 30 декабря исполнительным комитетом было принято решение о создании рабочей группы для взаимодействия с европейским союзом и другими организациями по возвращению российских клубов и сборных к международным соревнованиям. Вопрос о переходе в Азию был отложен.

Футбол,Иван Карпов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,УЕФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий