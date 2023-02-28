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1 час назад

Роналдо назвал преемника Месси

Lenta.ru

Бывший бомбардир сборной Бразилии, владелец футбольного клуба «Крузейро» Роналдо назвал преемника аргентинского нападающего Лионеля Месси. Его слова приводит RMC Sport.

«Я считаю, что [Килиан] Мбаппе уже несколько лет великолепный, фантастически талантливый игрок. Мбаппе добьется того, чего достигли Месси и [Криштиану] Роналду», — заявил бразилец. Он отметил, что хорошо общается с Мбаппе, когда они встречаются на мероприятиях.

4 декабря 2022 года бывший игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд сравнил Мбаппе с Роналду и Месси.

«Он феноменально талантлив и умеет захватить внимание. Мы все думали о том, кто же сменит Месси и Роналду, и этот парень стоит первым в очереди», — заявил легенда МЮ.

24-летний Мбаппе — обладатель золотой и серебряной медали чемпионатов мира по футболу. На прошедшем в Катаре в 2022 году мундиале он был признан лучшим бомбардиром турнира. Нападающий также известен по выступлениям за «Пари Сен-Жермен», с которым он четыре раза выигрывал чемпионат Франции.

Футбол,Видео,Лионель Месси,Манчестер Юнайтед,
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