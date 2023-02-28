Президента ПСЖ подозревают в участии в похищении и пытках человека

Президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи подозревают в участии в похищении и пытках человека, в парижском суде началось судебное следствие, сообщает информационное агентство Франс Пресс.

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В 2022 году лоббист Тайеб бен Абдеррахман подал в суд гражданский иск, в котором обвинил Аль-Хелаифи в причастности к его похищению, насильственному лишению свободы и пыткам. Все это происходило в Катаре в январе 2020 года. Тайебу бен Абдеррахману в ноябре того же года разрешили покинуть страну после подписания протокола о неразглашении конфиденциальных документов о президенте ПСЖ.

С июля 2011 года Нассер аль-Хелаифи является председателем фонда Qatar Sports Investments (QSi). Главной задачей QSi являются инвестиции в спорт на национальном и международном уровне. В том же месяце фонд, учреждённый тогдашним кронпринцем Катара Тамимом бин Хамадом, приобрёл контрольный пакет акций футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), и аль-Хелаифи стал председателем наблюдательного совета клуба.