Фанаты «Реала» призвали Алабу покинуть клуб из-за выбора Месси лучшим игроком года

Причиной ультиматума футболисту стал его выбор в голосовании за лучшего игрока 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Алаба участвовал в опросе на правах капитана сборной Австрии и поставил на первое место нападающего национальной команды Аргентины и французского «ПСЖ» Лионеля Месси. Защитник предпочел экс-футболиста «Барселоны» нападающему «Реала» Кариму Бензема и форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе, чем вывел из себя болельщиков мадридцев.