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22 минуты назад

Фанаты «Реала» призвали Алабу покинуть клуб из-за выбора Месси лучшим игроком года

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Болельщики мадридского «Реала» призвали австрийского защитника Давида Алабу покинуть клуб.

Фанаты «Реала» призвали Алабу покинуть клуб из-за выбора Месси лучшим игроком года
Фото: BetassistBetassist

Причиной ультиматума футболисту стал его выбор в голосовании за лучшего игрока 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Алаба участвовал в опросе на правах капитана сборной Австрии и поставил на первое место нападающего национальной команды Аргентины и французского «ПСЖ» Лионеля Месси. Защитник предпочел экс-футболиста «Барселоны» нападающему «Реала» Кариму Бензема и форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе, чем вывел из себя болельщиков мадридцев.

На странице Алабы в социальной сети поклонники «Реала» оставили множество комментариев с призывом покинуть команду, а также с оскорблениями на расовой почве.

По итогам голосования лучшим игроком по версии ФИФА был признан Месси, второе место занял Мбаппе, третьим стал Бензема.

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