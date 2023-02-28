Окружение Хакими отрицает обвинения игрока в сексуальном насилии

Окружение защитника сборной Марокко и французского «ПСЖ» Ашрафа Хакими не верит в то, что футболист мог осуществить сексуальное насилие в отношении одной из жительниц Парижа, сообщает журналист Дани Хиль.

Фото: Betassist Betassist

Ранее СМИ сообщили, что футболист осуществил действия сексуального характера в отношении 24-летней девушки без её согласия. Об этом рассказала в полиции сама предполагаемая потерпевшая.

По информации источника, окружение игрока отрицает его причастность к возможному факту домогательства. Отмечается, что сам Хакими также очень спокоен. 27 февраля он посетил церемонию вручения наград The Best FIFA Football Awards, которая состоялась в Париже.