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11 минут назад

Окружение Хакими отрицает обвинения игрока в сексуальном насилии

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Окружение защитника сборной Марокко и французского «ПСЖ» Ашрафа Хакими не верит в то, что футболист мог осуществить сексуальное насилие в отношении одной из жительниц Парижа, сообщает журналист Дани Хиль.

Окружение Хакими отрицает обвинения игрока в сексуальном насилии
Фото: BetassistBetassist

Ранее СМИ сообщили, что футболист осуществил действия сексуального характера в отношении 24-летней девушки без её согласия. Об этом рассказала в полиции сама предполагаемая потерпевшая.

По информации источника, окружение игрока отрицает его причастность к возможному факту домогательства. Отмечается, что сам Хакими также очень спокоен. 27 февраля он посетил церемонию вручения наград The Best FIFA Football Awards, которая состоялась в Париже.

Хакими выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В нынешнем сезоне 24-летний защитник сыграл за парижан 31 матч, забил четыре мяча и сделал пять передач.

Футбол,Ашраф Хакими,
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