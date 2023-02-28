«Краснодар» обыграл ЦСКА в ответном матче 1/4 финала Кубка России

«Краснодар» обыграл московский ЦСКА в ответном матче Пути РПЛ 1/4 финала Фонбет Кубка России по футболу. Встреча состоялась на домашней арене «Краснодара» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Фото: Betassist Betassist

Единственный гол был забит во втором тайме. На 50-й минуте отличился армянский полузащитник Эдуард Сперцян. Он забил прямым ударом со штрафного.

По итогам двухматчевого противостояния в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России вышел ЦСКА. В первом матче, который состоялся 23 февраля в Москве, победу одержали армейцы со счётом 3:0.

«Краснодар» продолжит борьбу за трофей в Пути регионов.

Соперники команд по следующим матчам турнира определятся позднее в результате жеребьёвки.