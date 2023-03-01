СМИ: Захарян не перешёл в «Галатасарай» из-за отца

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не перешёл в «Галатасарай» из-за позиции своего отца. Об этом сообщает агентство Gezen Dokuz в своей социальной сети.

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По информации источника, турецкая сторона достигла соглашения с хавбеком и руководством московского клуба. Проблема заключается в том, что отец игрока не заинтересован в переезде игрока в Турцию.