Агузаров ответил на слухи о том, что он организовал нападение на Уткина

Известный футбольный агент Алан Агузаров прокомментировал подозрения в том, что он стоял за нападением на журналиста и блогера Василия Уткина. На него было организовано нападение после того, как Уткин заявил, что Агузаров тесно связан с экс-наставником сборной России Станиславом Черчесовым. Уткин намекал, что клиенты Агузарова могли рассчитывать на вызов в сборную страны.