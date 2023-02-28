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Агузаров ответил на слухи о том, что он организовал нападение на Уткина

Известный футбольный агент Алан Агузаров прокомментировал подозрения в том, что он стоял за нападением на журналиста и блогера Василия Уткина. На него было организовано нападение после того, как Уткин заявил, что Агузаров тесно связан с экс-наставником сборной России Станиславом Черчесовым. Уткин намекал, что клиенты Агузарова могли рассчитывать на вызов в сборную страны.

Агузаров ответил на слухи о том, что он организовал нападение на Уткина
© Betassist

«Я никогда не использовал факт знакомства с Черчесовым при переговорах с клубами. Нападение на Уткина? Я тогда вообще был в Осетии. Помню, что увидел это по телевизору. Он тогда м

Зачем мне марать руки этим человеком? Это же бред, я такими вещами не занимаюсь.

Подставили ли меня? Ну, почему сразу подставили? Что, у Уткина единственный недруг в лице Агузарова? Много таких недругов», — сказал Агузаров на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

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