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35 минут назад

Отец Захаряна опроверг, что переход сына в "Галатасарай" сорвался из-за него

Газета.Ruиещё 2

Норайр Захарян, отец футболиста московского «Динамо» Арсена Захаряна, опроверг, что переход сына в «Галатасарай» сорвался из-за него, передает Sport24.

Отец Захаряна объяснил срыв перехода сына в "Галатасарай"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очередная ложь! Пусть что хотят, то и пишут. Мы с Арсеном рассматриваем только варианты с переходом в Европу», — сказал Захарян-старший.

В последние дни активно распространялась информация о том, что хавбек может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае», однако переход не состоялся.

Напомним, что летом лондонский «Челси» предлагал за полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Ранее российский тренер Александр Тарханов высказался о ситуации вокруг российского полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

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