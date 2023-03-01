Отец Захаряна объяснил срыв перехода сына в "Галатасарай"

Норайр Захарян, отец футболиста московского «Динамо» Арсена Захаряна, опроверг, что переход сына в «Галатасарай» сорвался из-за него, передает Sport24.

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«Очередная ложь! Пусть что хотят, то и пишут. Мы с Арсеном рассматриваем только варианты с переходом в Европу», — сказал Захарян-старший.

В последние дни активно распространялась информация о том, что хавбек может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае», однако переход не состоялся.

Напомним, что летом лондонский «Челси» предлагал за полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.