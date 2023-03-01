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2 часа назад

Третий бомбардир сезона-2022/23 АПЛ признал вину в ставках на спорт

Газета.Ru

Форвард клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Брентфорд» Айван Тони признал свою в вину по нескольким обвинениям Футбольной ассоциации Англии (FA) в игре на ставках на футбол. Об этом сообщает Daily Mail.

Третий бомбардир сезона-2022/23 АПЛ признал вину в ставках на спорт
Фото: Газета.ruГазета.ru

По данным издания, в ноябре спортсмену были предъявлены обвинения в 232 нарушениях законов FA об азартных играх в период с 2017 по 2021 год. В декабре Футбольная ассоциация Англии включила в дело еще 30 случаев, имевших место с 2017 по 2019 год.

Тони признался в нескольких нарушениях, при этом отрицая часть других обвинений. Ожидается, что футболист будет дисквалифицирован как минимум до конца текущего сезона.

26-летний англичанин в период потенциальных нарушений выступал за английские «Ньюкасл», «Уиган», «Сканторп» и «Питерборо». Отмечается, он не делал ставок против своих команд. Осенью 2020 года он перешел в «Брентфорд», который в сезоне-2020/21 завоевал право выступать в АПЛ.

В 23 матче текущего сезона чемпионата Англии Тони записал на свой счет 14 забитых мячей и три результативные передачи. Он делит третье место в списке лучших бомбардиров турнира с нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом.

Ранее сообщалось, что полиция задержала фаната «Тоттенхэма» после матча с «Челси» за гомофобные кричалки.

Футбол,Маркус Рэшфорд,Манчестер Юнайтед,
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