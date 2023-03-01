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1 час назад

Дивеев: я очень хочу уехать в Европу. Наверное, интерес из Италии есть

Чемпионат.comиещё 1

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о желании играть в европейском чемпионате.

Дивеев: «Я очень хочу уехать в Европу»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Об интересе ко мне из Европы слышал только то, что слышали все остальные. Лично я ничего не слышал. Агент ни разу мне не говорил, что мной интересуется какой-то конкретный клуб. Да и мне это неинтересно, мне надо играть, работать и тренироваться.

Если мной кто-то действительно заинтересуется, захочет приобрести, то агент мне позвонит и всё расскажет. Но такого ещё ни разу не было. Наверное, какой-то интерес из Италии есть, но я об этом не знаю. Когда меня в «Уфе» хотел «Арсенал», я тоже об этом ничего не знал. Я очень хочу в Европу. Но я не играл против этих команд, хотя, конечно, смотрю и вижу, какой футбол в той же Италии. Готов ли я там играть? Честно скажу, что да», — сказал Дивеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Футбол,Игорь Дивеев,Андрей Панков,
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