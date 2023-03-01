"Я верю в свою страну, я патриот своей страны, я люблю свою страну, - сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну, опубликованному в среду на YouTube-канале Nobel. - Сейчас я полностью за своего президента, за Путина. Полностью, даже это не скрываю. За свою страну. И верю в то, что все будет хорошо. Хоть убейте, я за свою страну и до конца буду за нее. История уже потом рассудит, кто прав, кто не прав, а я верю и буду до конца верить, что мы за правое дело. Я безумно счастлив, что в моей стране есть мужчина и женщина, есть папа и мама, - продолжил футболист. - Горжусь этим очень сильно, что у нас есть это и всегда будет - в нашей стране мужчина с женщиной. Родители - папа и мама. Ценности - семья и любовь к детям. Не хочу углубляться, но то, что массово происходит в мире, мне очень не нравится".