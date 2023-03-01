Хуниор Алонсо: Галицкий доволен тем, что я вернулся в Россию

«Да, мы пару раз общались с президентом клуба. Он доволен мной, и тем, что я вернулся в Россию. Теперь мы будем работать над тем, чтобы улучшить результаты «Краснодара» во второй части сезона», — приводит слова Алонсо «РБ Спорт».