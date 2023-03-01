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1 час назад

Хуниор Алонсо: Галицкий доволен тем, что я вернулся в Россию

Чемпионат.comиещё 2

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал, что президент «быков» Сергей Галицким доволен решением футболиста вернуться в Россию. Напомним, до 31 декабря 2022 года Алонсо на правах аренды выступал за «Атлетико Минейро».

Хуниор Алонсо: Галицкий доволен тем, что я вернулся в Россию
Фото: пресс-служба ФК "Краснодар"пресс-служба ФК "Краснодар"

«Да, мы пару раз общались с президентом клуба. Он доволен мной, и тем, что я вернулся в Россию. Теперь мы будем работать над тем, чтобы улучшить результаты «Краснодара» во второй части сезона», — приводит слова Алонсо «РБ Спорт».

Напомним, 29-летний парагвайский защитник стал игроков «Краснодара» в январе 2022 года, но позже приостановил контракт с «быками»

29-летний парагваец стал игроком «Краснодара» в январе 2022 года, а в марте приостановил контракт с клубом. До 31 декабря он на правах аренды выступал за «Атлетико Минейро», в составе которого провел 44 матча и сделал 3 результативных передачи.

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