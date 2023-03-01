Дзюба высказался о слитом в Сеть интимном видео

Форвард московского «Локомотива» Артем Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну поделился мнением о хейте в свой адрес со стороны фанатов столичного «Спартака» и петербургского «Зенита».
«За что они меня не любят? За мастурбацию, условно? Господи, да они все это делают. Некрасиво, что это видео попало в интернет. Я же не призываю делать это на камеру. Нет, это неправильно и некрасиво», — сказал Дзюба на YouTube-канале Nobel.
Дзюба провел первую официальную игру за «Локомотив» в матче Кубка России против «Спартака». Он провел на поле все 90 минут, не отметившись результативными действиями. Нападающий был признан лучшим игроком матча. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 1:0. Ответная игра прошла 27 февраля.
8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. Сезон-2022/23 Дзюба начал в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», но спустя несколько месяцев расторг контракт и в статусе свободного агента занимался поисками новой команды.