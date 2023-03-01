Продажа «Манчестер Юнайтед» затягивается из-занерешительности среди владельцев команды, сообщают британские СМИ.

По данным источника, в семье Глейзеров, владеющей клубом, не может определиться с дальнейшим планом действий, а у каждого из ее членов есть свое понимание сделки.

В связи с этим, отмечают журналисты, сделка по продаже одного из ведущих английских футбольных клубов затянется до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Глейзеры хотели продать клуб за 6 млрд. фунтов. Катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани, предложил 4,5 млрд. евро. На клуб также претендует британский миллиардер Джим Рэтклиф.