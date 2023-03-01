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58 минут назад

Продажа «Манчестер Юнайтед» затягивается

Советский спортиещё 1

Продажа «Манчестер Юнайтед» затягивается из-занерешительности среди владельцев команды, сообщают британские СМИ.

Продажа «Манчестер Юнайтед» затягивается
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным источника, в семье Глейзеров, владеющей клубом, не может определиться с дальнейшим планом действий, а у каждого из ее членов есть свое понимание сделки.

В связи с этим, отмечают журналисты, сделка по продаже одного из ведущих английских футбольных клубов затянется до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Глейзеры хотели продать клуб за 6 млрд. фунтов. Катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль Тани, предложил 4,5 млрд. евро. На клуб также претендует британский миллиардер Джим Рэтклиф.

В середине февраля сбор предложений от потенциальных покупателей был закрыт.

Футбол,Манчестер Юнайтед,
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