Сербский тренер Буняк: РФ не заслуживает наказания от УЕФА и ФИФА

«Дисквалификация России — политическое решение, не имеющее ничего общего со спортом! Это автогол Европейского Союза, УЕФА и ФИФА. Российский спорт, прежде всего футбол, не заслуживает такого обращения и наказания. Но ничто не вечно, и это пройдет», – сказал Буняк.