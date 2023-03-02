Сербский тренер Буняк: РФ не заслуживает наказания от УЕФА и ФИФА

Сербский бывший тренер «Уралана» Борис Буняк поделился мнением об отстранении российских футбольных команд от участия в международных соревнованиях. Его слова передает «Чемпионат».
«Дисквалификация России — политическое решение, не имеющее ничего общего со спортом! Это автогол Европейского Союза, УЕФА и ФИФА. Российский спорт, прежде всего футбол, не заслуживает такого обращения и наказания. Но ничто не вечно, и это пройдет», – сказал Буняк.
Напомним, что в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) получил приглашение на турнир развития в Бангладеш.