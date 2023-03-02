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51 минуту назад

Эдуард Сперцян высказался о возможном уходе из «Краснодара»

Чемпионат.comиещё 2

Полузащитник сборной Армении и «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на новость о возможном уходе из клуба.

Сперцян высказался о возможном уходе из «Краснодара»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Это слухи. Я стараюсь не читать их. Если попадается, конечно, просматриваю, но ничего не знаю об этом. Я здесь и мои мысли связаны только с "Краснодаром"», – приводит слова Сперцяна Metaratings.

Действующее соглашение Сперцяна с «Краснодаром» рассчитано до лета 2026 года. Сообщалось, что скауты ПСВ просматривают Эдуарда Сперцяна на сборе «Краснодара». Позже появилась информация об интересе к Эдуарду со стороны мадридского «Реала» и ряда других именитых европейских команд.

22-летний Сперцян является одним из лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне, забив девять мячей, к которым добавил шесть результативных передач в 16 сыгранных матчах.

Футбол,Эдуард Сперцян,Реал,
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