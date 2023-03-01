Умер легендарный французский футболист Жюст Фонтен

Бывший футболист сборной Франции по футболу Жюст Фонтен умер в возрасте 89 лет. Об этом в среду сообщает AFP со ссылкой на семью Фонтена.

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Фонтен выступал за сборную Франции с 1953 по 1960 год. На чемпионате мира 1958 года, где Франция заняла третье место, он забил 13 голов, установив рекорд по числу голов на одном турнире. Всего за сборную Фонтен провел 21 матч и забил 30 голов.