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1 час назад

Умер рекордсмен по числу голов на одном чемпионате мира по футболу Жюст Фонтен

ТАССиещё 2

Бывший футболист сборной Франции по футболу Жюст Фонтен умер в возрасте 89 лет. Об этом в среду сообщает AFP со ссылкой на семью Фонтена.

Умер легендарный французский футболист Жюст Фонтен
Фото: EPAEPA

Фонтен выступал за сборную Франции с 1953 по 1960 год. На чемпионате мира 1958 года, где Франция заняла третье место, он забил 13 голов, установив рекорд по числу голов на одном турнире. Всего за сборную Фонтен провел 21 матч и забил 30 голов.

В период игровой карьеры он выступал на позиции нападающего за "Ниццу" (1953-1956) и "Реймс" (1956-1962), стал четырехкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка Франции. Вместе с "Реймсом" Фонтен играл в финале Кубка европейских чемпионов (сейчас - Лига чемпионов) 1959 года, где команда уступила испанскому "Реалу". Фонтен был награжден орденом Почетного легиона - высшей государственной наградой Франции.

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