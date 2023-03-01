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1 час назад

Умер легендарный французский футболист Фонтен

Никита Бородкин

Умер французский футболист Жюст Фонтен. Как сообщает ТАСС, он скончался в возрасте 89 лет.

Умер легендарный французский футболист Жюст Фонтен
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

О смерти знаменитого спортсмена, рекордсмена по числу голов на одном чемпионате мира рассказала его семья. Причина пока неизвестна.

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Напомним, что Фонтен выступал за сборную Франции с 1953 по 1960 год. На чемпионате мира 1958 года он забил 13 голов, установив рекорд по числу забитых мячей на одном турнире. Это помогло национальной команде занять третье место. Всего за сборную француз сыграл 21 матч, забив за них 30 голов.

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