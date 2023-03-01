Дзюба – о Гениче: «Я его встречу и разочек вспылю»

Нападающий «Локомотив» Артём Дзюба высказался о конфликте с футбольным комментатором и журналистом Константином Геничем. Напомним, Дзюба и Генич поспорили, сможет ли форвард «Зенита» Иван Сергеев забить 8 голов в минувшем сезоне РПЛ. Константин придал этому спору медийную огласку. В итоге Сергеев забил 10 мячей, а Артём заявил, что не спорил с Геничем на что-то конкретное и назвал комментатор «жёлтой прессой».

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«К Косте я всегда относился с уважением, всегда подходил к нему, всегда был общительным. Но вот мы разговаривали с ним тет-а-тет. Какие-то ещё люди подходили, слышали, но это был разговор между нами двумя. Прежде чем в массы это выносить, он должен был спросить у меня, можно ли этот спор как

Я сам люблю поспорить. Считаю, что это священный долг отдать, если проиграл. Но не так как он… Он захотел на этом споре пиариться, захотел шума и хайпа. Ну, если ты этого хочешь – спроси вторую сторону. Не надо говорить что-то там, как-то пытаться назвать меня. Журналисты сейчас что угодно говорят, не проверяя информации. Потому что им не надо за это отвечать. А так, если встретиться, один раз в лоб дать за слова – пусть скажет что-то потом.

Мы говорили между собой, а Генич это выставляет. Это некрасиво перед Ванькой Сергеевым и в целом некрасиво такой шум устраивать. Я понимаю, что Косте это нравится, он это любит. Но потом искренне борзеть и так разговаривать – вот это некрасиво. За свои слова надо отвечать.

Почему Генич позволяет себе такие фразы? Он же сказал, что я сливаюсь со спора. За эти слова Генич готов ответить один на один? Я очень сомневаюсь.