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1 час назад

Тарасов: в чём секрет «Зенита»? Не жалеют денег на качественных игроков

Чемпионат.comиещё 2

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина» Дмитрий Тарасов высказался о санкт-петербургском «Зените». Экс-футболист высоко оценил трансферную политику сине-бело-голубых. По мнению Тарасова, в сезоне-2022/2023 «Зенит» вновь станет победителем Российской Премьер-Лиги.

Тарасов рассказал, в чём секрет успеха «Зенита»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Зенит» каждый сезон делает очень хорошие, качественные трансферы, которые дают результат — победы, медали и кубки. «Зенит», думаю, в этом сезоне снова стан

В чём секрет «Зенита»? Точечная трансферная политика, которую они ведут на протяжении многих лет. Не жалеют денег на хороших и качественных игроков, которые дают им результат», — приводит слова Дмитрия Тарасова «Спорт-экспресс».

Напомним, сейчас «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В 17 турах команда Сергея Семака набрала 42 очка.

Футбол,Сергей Семак,Дмитрий Тарасов,Зенит,
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