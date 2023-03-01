Генич оценил планы Дзюбы "всыпать" ему при встрече

«Пусть встречает. Я готов, нет вопросов. И если он в интервью сказал, что любой журналист побежит заявление в полицию писать, то я сразу говорю: никуда не побегу. Никаких заявлений. Хочет «всыпать» — не проблема. Жаль, что заблокировал везде. Попрошу Слуцкого, чтобы нам встречу организовал», — написал Константин Генич в своём телеграм-канале.