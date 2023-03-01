Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

Дзюба впервые прокомментировал скандал с интимным видео

Никита Бородкин

Форвард московского клуба «Локомотив» Артем Дзюба заявил, что после скандала с появлением его интимного видео в сети к нему добавилось больше женского внимания. Об этом он признался в интервью журналисту Нобелю Арустамяну, которое опубликовано на YouTube.

В беседе футболист рассказал, что выяснил, как кадры попали в сеть, однако не хочет говорить об этом. Для него ситуация стала «огромным уроком», и Дзюба сделал все, чтобы она его не сломала.

«Конечно, семья была в шоке. Но сейчас уже все сводят в шутку <...> я к этому легко отношусь, у меня нет запретных тем. Либо ты принимаешь эту ситуацию с улыбкой, либо загоняешься», — заявил футболист.

Дзюба добавил, что слитое в интернет видео добавило ему популярности и теперь на улице его раздевают взглядом.

«Стало больше женского и, к сожалению, мужского внимания», — признался футболист.

Артем Дзюба заявил, что полностью поддерживает Путина

Также спортсмен вспомнил о решении экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова не вызывать его в национальную команду после скандала. По мнению Дзюбы, специалист решил таким образом не привлекать лишнего внимания. Артем считает это решение правильным, хоть и неприятным для него самого.

Футбол,Видео,Артем Дзюба,Станислав Черчесов,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий