Форвард московского клуба «Локомотив» Артем Дзюба заявил, что после скандала с появлением его интимного видео в сети к нему добавилось больше женского внимания. Об этом он признался в интервью журналисту Нобелю Арустамяну, которое опубликовано на YouTube.

В беседе футболист рассказал, что выяснил, как кадры попали в сеть, однако не хочет говорить об этом. Для него ситуация стала «огромным уроком», и Дзюба сделал все, чтобы она его не сломала.

«Конечно, семья была в шоке. Но сейчас уже все сводят в шутку <...> я к этому легко отношусь, у меня нет запретных тем. Либо ты принимаешь эту ситуацию с улыбкой, либо загоняешься», — заявил футболист.

Дзюба добавил, что слитое в интернет видео добавило ему популярности и теперь на улице его раздевают взглядом.

«Стало больше женского и, к сожалению, мужского внимания», — признался футболист.