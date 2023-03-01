Валуев похвалил Дзюбу за интервью

«Все публичные люди рано или поздно встают перед выбором. Сегодня или завтра им все равно зададут неудобные вопросы.



И если им дорога Родина и родные болельщики, фанаты и почитатели таланта, то им следует подавать пример отношения к своей стране и народу, благодаря которым они стали такими известными.



Это долг гражданина и Человека. Поэтому в каждом таком случае я рад, что так происходит. Соответственно, и за Артема», – сказал Валуев.