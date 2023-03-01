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2 часа назад

Валуев о словах Дзюбы: «Долг гражданина – подавать пример отношения к стране и народу»

Sports.ru

Николай Валуев отреагировал на слова Артема Дзюбы о поддержке Владимира Путина

Валуев похвалил Дзюбу за интервью
Фото: Sports.ruSports.ru

«Все публичные люди рано или поздно встают перед выбором. Сегодня или завтра им все равно зададут неудобные вопросы.

И если им дорога Родина и родные болельщики, фанаты и почитатели таланта, то им следует подавать пример отношения к своей стране и народу, благодаря которым они стали такими известными.

Это долг гражданина и Человека. Поэтому в каждом таком случае я рад, что так происходит. Соответственно, и за Артема», – сказал Валуев.

Футбол,Николай Валуев,Владимир Путин,
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