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48 минут назад

Экс-вратарь "Зенита" Малафеев предположил, что Дзюбе нужна помощь психиатра

Газета.Ruиещё 2

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на слова Артема Дзюбы о том, что он заблокировал переход Арсена Захаряна в клуб с берегов Невы из-за того, что у игрока «неправильный агент», передает «Спорт-Экспресс».

Малафеев предположил, что Дзюбе нужна помощь психиатра
Фото: ТАССТАСС

«Некоторые его слова неадекватные. Допускаю, что ему требуется помощь психиатра. Артем делает все, чтобы он остался в памяти не как хороший футболист, а как, мягко говоря, «сказочник», — сказал Малафеев.

В последние дни активно распространялась информация о том, что Захарян может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае», однако переход не состоялся.

Дзюба высказался о слитом в Сеть интимном видео

Напомним, что летом лондонский «Челси» предлагал за полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.

Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о словах российского нападающего Артема Дзюбы, который критично отнесся к большому количеству бразильских игроков в составе петербургского «Зенита».

Футбол,Арсен Захарян,Валерий Гладилин,Вячеслав Малафеев,Зенит,Спартак,
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