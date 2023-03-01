Малафеев предположил, что Дзюбе нужна помощь психиатра

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на слова Артема Дзюбы о том, что он заблокировал переход Арсена Захаряна в клуб с берегов Невы из-за того, что у игрока «неправильный агент», передает «Спорт-Экспресс».
«Некоторые его слова неадекватные. Допускаю, что ему требуется помощь психиатра. Артем делает все, чтобы он остался в памяти не как хороший футболист, а как, мягко говоря, «сказочник», — сказал Малафеев.
В последние дни активно распространялась информация о том, что Захарян может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае», однако переход не состоялся.
Напомним, что летом лондонский «Челси» предлагал за полузащитника 12,6 млн фунтов стерлингов. Однако трансфер не состоялся из-за ограничений, которые были наложены на российский футбол за последний год.
Ранее бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о словах российского нападающего Артема Дзюбы, который критично отнесся к большому количеству бразильских игроков в составе петербургского «Зенита».