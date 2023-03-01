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2 часа назад

Бывший главный тренер «Спартака» рассказал, что его удивило в Сербии

Матч ТВ

Главный тренер «Радничков» Андрей Чернышов рассказал «РБ Спорт» о приветливости сербов.

Бывший главный тренер «Спартака» рассказал, что его удивило в Сербии
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Сербы сами по себе очень приветливые. Когда начинаешь часто заходить в какое то заведение, то через какое то время тебя будут встречать как родного. У меня здесь есть любимое место — буквально в 100 метрах от дома, где я живу. Там прекрасная атмосфера — подают вкусный чай. Однажды я смотрел там теннис — Джокович играл в финале Australian Open. Все болели за него у большого экрана, и я тоже с удовольствием окунулся в эту обстановку. Как правило, когда ты нашел свое такое уютное место, то и менять его не захочется. Когда я сажусь за столик, то официант меня даже не спрашивает о том, что я хочу. Они мне приносят по памяти мой стандартный заказ. Мой любимый чай — с медом и молоком. Прекрасный черный чай. Любопытно, что здесь в качестве подарка приносят даже и печенье. К чаю тоже подают бесплатно мед и молоко. Да, это мелочи, но они приятны. В России такого нет, — сказал Чернышов.

«Раднички» под руководством Чернышова занимают 12 е место в Первой лиге Сербии.

Чернышов является бывшим тренером московского «Спартака». Прямые трансляции матчей МИР РПЛ и ФОНБЕТ Кубка России можно смотреть на федеральных каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.Источник:РБ Спорт

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