Дзюба: "Больше не хочу в Европу"

«Я долго думал, когда у меня были моменты куда-то уехать – в Германию, в Италию. Очень в Англию хотел в один период. Но сейчас я туда больше не хочу. Даже если бы меня позвали – я бы не поехал. Из-за всей ситуации, из-за отношения к нам я очень радикально настроен. Они сняли все свои маски и показали своё отношение к нам. Раз вы к нам так относитесь, то нам вы и подавно не нужны. Вообще их терпеть не могу», — сказал Дзюба в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.