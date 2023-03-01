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1 час назад

«Сочи» объявил о переходе бразильца Мигела Силвейры

Спорт день за днемиещё 3

«Сочи» объявил о переходе полузащитника Мигела Силвейры на правах свободного агента. Последним клубом бразильца стал «Ред Булл Брагантино». 19-летний полузащитник будет выступать за сочинский клуб под 24-м номером.

«Сочи» подписал бразильского полузащитника
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Силвейры в 2 млн евро. Его контракт с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2026 года.

В прошедшем сезоне бразилец провел 25 матчей в составе «Ред Булл Брагантино», в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

После 17 туров «Сочи» занимает 9-е место в РПЛ с 25 очками. В 18-м туре южане примут на своем поле ЦСКА. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» 5 марта и начнется в 19:30 по московскому времени.

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