Дзюба раскритиковал Карпина за вызов в сборную "всех подряд"

"Если бы меня вызвали в сборную, то я бы приехал. Но сейчас нет особой нужды сборной во мне. Он же сейчас всех подряд вызывает в сборную. Мне был ближе подход Станислава Саламовича и Капелло, что место в сборной нужно заслужить. Ты должен это заслужить. Ты должен не три-четыре тура себя проявить и сразу в сборную. Зовут всех подряд, они не выигрывают, а потом говорят: