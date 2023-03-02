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2 часа назад

Дзюба раскритиковал Карпина за вызов в сборную "всех подряд"

Газета.Ruиещё 3

Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна раскритиковал тренера сборной России Валерия Карпина за вызов большого количества игроков.

Дзюба раскритиковал Карпина за вызов в сборную "всех подряд"
Фото: Artem.dzyuba/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)Artem.dzyuba/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

"Если бы меня вызвали в сборную, то я бы приехал. Но сейчас нет особой нужды сборной во мне. Он же сейчас всех подряд вызывает в сборную. Мне был ближе подход Станислава Саламовича и Капелло, что место в сборной нужно заслужить. Ты должен это заслужить. Ты должен не три-четыре тура себя проявить и сразу в сборную. Зовут всех подряд, они не выигрывают, а потом говорят:

"Ну, это товарищеская игра". Меня это злит, мне не нравится на это безволие смотреть", - сказал Дзюба.

Стоит отметить, что Дзюба является лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды. Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В начале января Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно отклонил апелляцию российской стороны. Отечественные клубы и сборная пропустили весь 2022 год. Ранее Артем Дзюба вспомнил свое неудачное выступление в Турции.

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