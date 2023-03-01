Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
59 минут назад

Непомнящий поддержал Дзюбу после его критики в адрес «Зенита»

Газета.Ru

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил высказывания Артема Дзюбы, который критично высказался о наличии большого количества бразильских футболистов в составе петербургского «Зенита», передает Sport24.

Непомнящий поддержал Дзюбу после его критики в адрес «Зенита»
Фото: 

В своем интервью форвард заявил, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу», а также отметил, что не считает это правильным, и в российской команде должен быть основной костяк российских футболистов.

«Согласен с Артемом на 100%, что в российской команде должен быть основной костяк российских футболстов. Однажды говорил свою формулировку, какая команда в России может бороться за чемпионство и отметил — команда с русскоговорящими футболистами. Именно такой клуб способен бороться за самые высокие места», — заявил Непомнящий.

На сегодняшний момент в составе петербургского клуба числятся семь бразильских футболистов: Дуглас Сантос, Родригао, Роберт Ренан, Густаво Мантуан, Вендел, Клаудиньо и Малком, причем двое последних несколько дней назад получили российское гражданство.

8 февраля Дзюба в статусе свободного агента подписал контракт с московским «Локомотивом» до конца сезона. На протяжении нескольких месяцев форвард находился без команды.

Ранее сообщалось, что Дзюба, ранее выступавший за «Спартак», в интервью журналисту Нобелю Арустамяну рассказал, почему в стане красно-белых не прижился тренер Унаи Эмери.

Футбол,Роберт Ренан,Дуглас Сантос,Валерий Непомнящий,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий