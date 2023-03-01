Непомнящий поддержал Дзюбу после его критики в адрес «Зенита»

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил высказывания Артема Дзюбы, который критично высказался о наличии большого количества бразильских футболистов в составе петербургского «Зенита», передает Sport24.
В своем интервью форвард заявил, что «Зенит» Санкт-Петербург превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу», а также отметил, что не считает это правильным, и в российской команде должен быть основной костяк российских футболистов.
«Согласен с Артемом на 100%, что в российской команде должен быть основной костяк российских футболстов. Однажды говорил свою формулировку, какая команда в России может бороться за чемпионство и отметил — команда с русскоговорящими футболистами. Именно такой клуб способен бороться за самые высокие места», — заявил Непомнящий.
На сегодняшний момент в составе петербургского клуба числятся семь бразильских футболистов: Дуглас Сантос, Родригао, Роберт Ренан, Густаво Мантуан, Вендел, Клаудиньо и Малком, причем двое последних несколько дней назад получили российское гражданство.
8 февраля Дзюба в статусе свободного агента подписал контракт с московским «Локомотивом» до конца сезона. На протяжении нескольких месяцев форвард находился без команды.
Ранее сообщалось, что Дзюба, ранее выступавший за «Спартак», в интервью журналисту Нобелю Арустамяну рассказал, почему в стане красно-белых не прижился тренер Унаи Эмери.