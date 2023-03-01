Непомнящий поддержал Дзюбу после его критики в адрес «Зенита»

«Согласен с Артемом на 100%, что в российской команде должен быть основной костяк российских футболстов. Однажды говорил свою формулировку, какая команда в России может бороться за чемпионство и отметил — команда с русскоговорящими футболистами. Именно такой клуб способен бороться за самые высокие места», — заявил Непомнящий.