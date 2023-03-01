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20 минут назад

Дзюба высказался об отношениях с Карпиным

Lenta.ru

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба высказался о сложных отношениях с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Его слова приводит YouTube-канал Nobel.

Дзюба высказался об отношениях с Карпиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эта напряженность исходит не от меня. Когда мы с ним разговаривали, я искренне пришел, чтобы донести, что топор зарыт и все ради сборной», — признался спортсмен. Он добавил, что согласился бы сыграть за сборную, если бы его вызвали.

Дзюба также раскритиковал подход Карпина к выбору игроков национальной команды.

«Он же сейчас всех подряд вызывает. Мне был ближе подход СтанСтанислава Саламовича и Капелло, что место в сборной нужно заслужить. Ты должен это заслужить», — отметил нападающий.

Он заявил, что его злит отношение нынешних членов команды к товарищеским матчам, и назвал их выступление безволием.

Ранее Дзюба рассказал, что покинул «Зенит» весной 2022 года из-за обилия в клубе бразильцев (на данный момент за команду выступает семь представителей этой страны — прим. «Ленты.ру»).

«В любом случае не хотел уже оставаться. Понимал, что "Зенит" Санкт-Петербург превращается в "Зенит" Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу. Понятно, сейчас бразильское направление. Считаю, это неправильно», — объяснил он.

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