Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
29 минут назад

Хакими продолжит играть за «ПСЖ», несмотря на обвинения в изнасиловании

Чемпионат.comиещё 2

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими сможет продолжить играть за клуб, несмотря на ситуацию с сексуальным скандалом, сообщает ESPN.

Хакими продолжит играть за «ПСЖ» после обвинений в изнасиловании
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отмечается, что марокканский футболист примет участие в матче 26-го тура французской Лиги 1 с «Нантом». Ранее появилась информация, что Хакими подозревается в изнасиловании 24-летней девушки. Окружение защитника и его адвокат отрицают факт домогательств, а «ПСЖ» выступил с заявлением, поддержав игрока. Прокуратура начала расследование, однако официальных обвинений Хакими предъявлено не было.

Жена футболиста, Хиба Абук, подала заявление на развод. Однако расставание пары не связано с обвинениями Хакими в изнасиловании, так как он начался уже несколько недель назад. Причиной стало то, что отношения между Абук и Хакими были напряжёнными из-за разного видения жизни.

Фанаты «ПСЖ» посвятили Мбаппе песню после победы над «Марселем»:

Футбол,Ашраф Хакими,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий