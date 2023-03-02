Хакими продолжит играть за «ПСЖ» после обвинений в изнасиловании

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими сможет продолжить играть за клуб, несмотря на ситуацию с сексуальным скандалом, сообщает ESPN.

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Отмечается, что марокканский футболист примет участие в матче 26-го тура французской Лиги 1 с «Нантом». Ранее появилась информация, что Хакими подозревается в изнасиловании 24-летней девушки. Окружение защитника и его адвокат отрицают факт домогательств, а «ПСЖ» выступил с заявлением, поддержав игрока. Прокуратура начала расследование, однако официальных обвинений Хакими предъявлено не было.

Жена футболиста, Хиба Абук, подала заявление на развод. Однако расставание пары не связано с обвинениями Хакими в изнасиловании, так как он начался уже несколько недель назад. Причиной стало то, что отношения между Абук и Хакими были напряжёнными из-за разного видения жизни.