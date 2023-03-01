Дзюба назвал главное качество русского народа

Нападающий столичного «Локомотива» Артем Дзюба поделился своим мнением о россиянах.
По его мнению, западные стереотипы о русских не имеют под собой никакого основания.
«Русский — это же душа прям. Нас выставляют, а мы добряки нереальные. Да, мы бываем угрюмыми в большинстве случаев. Но если нас расшевелить и познать, то все обалдеют.
На чемпионате мира же все увидели, какая была широта. Все до сих пор вспоминают.
Это придет. Всему свое время. Все будут знать, что Россия — самая лучшая держава», — заявил Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.
Напомним, что 8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. В составе «железнодорожников» Дзюба провел два матча и не отметился результативными действиями.