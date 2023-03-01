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1 час назад

Дзюба назвал главное качество русского народа

Газета.Ru

Нападающий столичного «Локомотива» Артем Дзюба поделился своим мнением о россиянах.

Дзюба назвал главное качество русского народа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его мнению, западные стереотипы о русских не имеют под собой никакого основания.

«Русский — это же душа прям. Нас выставляют, а мы добряки нереальные. Да, мы бываем угрюмыми в большинстве случаев. Но если нас расшевелить и познать, то все обалдеют.

На чемпионате мира же все увидели, какая была широта. Все до сих пор вспоминают.

Это придет. Всему свое время. Все будут знать, что Россия — самая лучшая держава», — заявил Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.

Артем Дзюба заявил, что полностью поддерживает Путина

Напомним, что 8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. В составе «железнодорожников» Дзюба провел два матча и не отметился результативными действиями.

Футбол,Артем Дзюба,Владимир Путин,
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