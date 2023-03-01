Дзюба назвал главное качество русского народа

«Русский — это же душа прям. Нас выставляют, а мы добряки нереальные. Да, мы бываем угрюмыми в большинстве случаев. Но если нас расшевелить и познать, то все обалдеют.



На чемпионате мира же все увидели, какая была широта. Все до сих пор вспоминают.



Это придет. Всему свое время. Все будут знать, что Россия — самая лучшая держава», — заявил Дзюба в интервью Нобелю Арустамяну.