Датский клуб отказался от матча с «Тюменью»

«Видимо, не будет у нас сегодня игры. Соперники приехали в неполном составе и сказали, что им запретили играть с нашей командой. Что ж, заплатят существенный штраф. Чем раньше думали? Нам же придётся вносить изменения в план нашей подготовки», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Тюмени».