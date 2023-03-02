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54 минуты назад

Форвард "Крыльев" Писарский заявил, что считает зарплаты футболистов заслуженными

Газета.Ruиещё 1

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился мнением о том, что многие болельщики считают зарплаты российских футболистов завышенными. Его слова передает «РБ Спорт».

Форвард Писарский назвал зарплаты футболистов заслуженными
Фото: ФК «Оренбург»ФК «Оренбург»

«Люди, которые говорят, что у нас, футболистов, неадекватные зарплаты, не берут во внимание, что мы тренируемся и получаем большие нагрузки. Мы почти не видимся с родными, а когда уезжаем на сборы, так вообще несколько месяцев не видим их.

Пусть те, кто говорит о завышенных зарплатах, попробуют выполнить нагрузки недельного цикла. Каждый игрок заслужил свои деньги, зарплату — они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду, где платят большие деньги», — заявил Писарский.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Писарский принял участие в 15 матчах, в которых ему удалось забить 14 мячей и сделать две результативные передачи. Он делит первое место в рейтинге лучших снайперов сезона РПЛ с форвардом московского «Спартака» Квинси Промесом. Напомним, что форвард в зимнее трансферное окно перешел в «Крылья Советов» из «Оренбурга». По информации Transferamakt, рыночная стоить Писарского составляет €2,5 млн.

Ранее Владимир Сычевой сообщил, что будет выступать под фамилией Писарский во второй части сезона РПЛ, но паспорт поменяет только по окончании чемпионата страны.

Футбол,Владимир Писарский,Крылья Советов,Спартак,
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