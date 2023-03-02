Рахманович объяснил падение уровня РПЛ

Боснийский хавбек «Крыльев Советов» Амар Рахманович заявил, что уровень игры в Российской премьер-лиге (РПЛ) упал. Его слова передает Sport24.
«Политическая ситуация вынудила многих уехать из России. А мне тут нравится. Хотя, на мой взгляд, в Турции чуть труднее. В первую очередь, думаю, дело в большом количестве иностранцев. А уровень РПЛ в последние годы упал. Возможно, причина в том, что в России слишком много своих игроков. Точнее, им здесь слишком комфортно», — сказал Рахманович.
В нынешнем розыгрыше чемпионата России Рахманович принял участие в восьми матчах, в которых ему удалось забить один мяч. До этого полузащитник выступал за турецкий клуб «Коньяспор», а также за боснийское «Сараево» и другие команды.
Ранее Амар Рахманович рассказал, что Андрей Аршавин является его любимым российским футболистом.