Бывшая девушка игрока «Локомотива» обвинила его в домашнем насилии

Аманда Нуньес, бывшая девушка полузащитника московского «Локомотива» Педро Габриэла, обвинила игрока в домашнем насилии.

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Как сообщает ge.glоbо, девушка написала заявление в полицию. В нём она утверждает, что Педриньо угрожал ей, оскорблял и нанёс телесные повреждения.

Во время следственных мероприятий у потерпевшей были обнаружены следы травм, которые были задокументированы правоохранительными огранами. Источник утверждает, что данные материалы приобщены к полицейскому расследованию. Уголовное дело пока не возбуждено.

В настоящий момент Педро Габриэл находится в аренде за «Сан-Паулу». Бразильский клуб уже сообщил, что руководство будет внимательно следить за расследованием.