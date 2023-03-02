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1 час назад

Бывшая девушка полузащитника «Локомотива» обвинила футболиста в домашнем насилии

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Аманда Нуньес, бывшая девушка полузащитника московского «Локомотива» Педро Габриэла, обвинила игрока в домашнем насилии.

Бывшая девушка игрока «Локомотива» обвинила его в домашнем насилии
Фото: BetassistBetassist

Как сообщает ge.glоbо, девушка написала заявление в полицию. В нём она утверждает, что Педриньо угрожал ей, оскорблял и нанёс телесные повреждения.

Во время следственных мероприятий у потерпевшей были обнаружены следы травм, которые были задокументированы правоохранительными огранами. Источник утверждает, что данные материалы приобщены к полицейскому расследованию. Уголовное дело пока не возбуждено.

В настоящий момент Педро Габриэл находится в аренде за «Сан-Паулу». Бразильский клуб уже сообщил, что руководство будет внимательно следить за расследованием.

Арендное соглашение бразильца рассчитано до 31 декабря 2023 года. В «Локомотив» бразильский футболист перешел в сентябре 2022 года.

Футбол,Аманда Нуньес,
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