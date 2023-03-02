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20 минут назад

ЭСК: судья ошибочно засчитал второй гол «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Чемпионат.com

Экспертно-судейская комиссия признала, что арбитр Сергей Иванов ошибочно засчитал второй гол «Спартака» в матче 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом» (4:2).

ЭСК: судья ошибочно засчитал гол «Спартака» в матче с «Локомотивом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Судья ошибочно засчитал взятие ворот команды «Локомотив» на 56-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, если в первом эпизоде атакующей фазы команды «Спартак» игрок этой команды №23 Никита Чернов, выбивая мяч, совершил контакт по инерции подъемом голеностопа с телом игрока «Локомотива» №93 Артема Карпукаса, который комиссия единогласно признала ненаказуемым, так как игрок команды «Спартак» выполнял этот технический прием в правильной манере, он не имел возможности остановить движение своей ноги и контакт с соперником произошел на встречном курсе его движения, а в действиях данного игрока не было безрассудства.

Однако, во втором эпизоде атакующей фазы команды «Спартак» большинство членов комиссии считает, что игрок этой команды №22 Михаил Игнатов вел единоборство с игроком обороняющейся команды «Локомотив» №71 Наиром Тикнизяном с нарушением правил игры, так как он, используя обе руки и теряя опору с землей, опирался на него всем телом, оказывая давление на соперника, тем самым, не давая ему возможности подняться с газона для продолжения борьбы за мяч.

По этой причине комиссия считает, что судье в данном игровом эпизоде следовало зафиксировать нарушение правил и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Локомотив», а взятие ворот отменить. Также, комиссия отмечает, что второй ассистент обязан был оценить данное единоборство и помочь судье принять правильное решение до вмешательства ВАР, учитывая его позицию и место единоборства в зоне его ответственности", — приводится текст решения на сайте РФС.

Футбол,Михаил Игнатов,Никита Чернов,Сергей Иванов,РФС,Спартак,
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