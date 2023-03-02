"Динамо" подписал спонсорский контракт на 3,5 млрд рублей

Руководство московского футбольного клуба "Динамо" заключило контракт с букмекерской компанией BetBoom, в результате которого организация стала титульном спонсором команды. Об этом в четверг сообщает пресс-служба "Динамо".

Контракт с компанией подписан на 3,5 года, за этот срок "Динамо" получит более 3,5 млрд рублей. Для сравнения: в 2022 году платежная система "Мир" стала титульным спонсором Российской премьер-лиги, по данным газеты "Спорт-Экспресс", за четыре года соглашения лига получит 3,2 млрд рублей.