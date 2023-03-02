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2 часа назад

Футбольный клуб "Локомотив" изучит идею передачи части акций болельщикам

ТАСС

Идея передачи части акций футбольных клубов болельщикам в России не проработана, но московский "Локомотив" готов изучить такую возможность. Об этом в интервью ТАСС в четверг заявил председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

"Локомотив" изучит идею передачи части акций болельщикам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Локомотив" имеет стабильный бюджет (5,6 млрд рублей - прим. ТАСС), который на протяжении ряда лет не увеличивается и в обозримом будущем увеличиваться не будет, - сказал Нагорных, отвечая на вопрос о том, обсуждают ли внутри РЖД сокращение бюджета футбольного клуба. - Сегодня это то, что компания может себе позволить. Это то, что сбалансировано в рамках всех бюджетных процессов компании и ряда других спонсоров, принимающих участие в финансировании клуба".

"Мы будем жить в тех реалиях, в которых живет страна. Сегодня очень много проблем и вопросов, которые необходимо решать нашей компании и нашей стране", - добавил собеседник агентства.

Также председатель совета директоров "Локомотива" высказался о гипотетической передаче части акций совладельцу или болельщикам.

"Мы готовы рассмотреть проект совместного инвестирования в клуб, если такие предложения будут, - отметил Нагорных. - Интересная тема с болельщиками. Думаю, в нашей стране она не проработана, хотя мы знаем, что многие клубы в мире являются народными и публичными, выпускают акции. В том числе на эти деньги осуществляется деятельность клуба. Такая практика есть, поизучаем ее".

Футбол,Юрий Нагорных,Локомотив,РЖД,
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