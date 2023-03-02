"Локомотив" изучит идею передачи части акций болельщикам

"Локомотив" имеет стабильный бюджет (5,6 млрд рублей - прим. ТАСС), который на протяжении ряда лет не увеличивается и в обозримом будущем увеличиваться не будет, - сказал Нагорных, отвечая на вопрос о том, обсуждают ли внутри РЖД сокращение бюджета футбольного клуба. - Сегодня это то, что компания может себе позволить. Это то, что сбалансировано в рамках всех бюджетных процессов компании и ряда других спонсоров, принимающих участие в финансировании клуба".