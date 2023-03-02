Зидан и Энрике претендуют на пост главного тренера «Челси»

Луис Энрике и Зинедин Зидан могут сменить Грэма Поттера в должности главного тренера лондонского «Челси», сообщает Sport.es.

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Отмечается, что бывший наставник «Барселоны» и сборной Испании является одним из вариантов на пост тренера синих. Также «Челси» может возглавить Зидан, находящийся без работы после мадридского «Реала». Ранее оба специалиста рассматривались сборной Бразилии, но «селесао» сделали выбор в пользу Карло Анчелотти.

Напомним, Поттер возглавил «Челси» осенью 2022 года. Под его руководством команда занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 31 очко после 24 туров. В Лиге чемпионов в первой игре 1/8 финала лондонцы уступили в гостях дортмундской «Боруссии» (0:1).