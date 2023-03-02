"Локомотив" сменит технического спонсора

Футбольный клуб "Локомотив" в следующем сезоне сменит технического спонсора
Московский футбольный клуб "Локомотив" в следующем сезоне сменит технического спонсора. Об этом в интервью ТАСС в четверг сообщил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.
"Та ситуация, которая сегодня складывается в связи с уходом мировых спортивных брендов из России, открывает окно возможностей для российских компаний в том числе, - сказал Нагорных. - Мы знаем ряд российских брендов спортивных товаров и экипировки, которые успешно делают форму, обеспечивают сборные страны по целому ряду видов спорта. Наверное, футбольная индустрия тоже сможет перестроиться - до 40% игроков бундеслиги когда-то играли в бутсах, произведенных фабрикой на Дмитровском шоссе. Сейчас время возможностей".
В настоящее время "Локомотив" проводит матчи в экипировке германской компании Adidas. Концерн объявил о приостановке деятельности в России в марте 2022 года. Тогда же в стране закрылись розничные магазины этой сети.
"Мы понимаем, в чем будет играть команда. Это европейский бренд. Но если мы увидим, что на рынке появляются российские бренды футбольной формы, то мы, конечно, будем смотреть и качество, и потребительские свойства, которые нам будут предлагать", - продолжил собеседник агентства, отметив, что в контракте с новым партнером, скорее всего, не будет финансовой составляющей и речь будет идти только о поставке экипировки.
Также председатель совета директоров "Локомотива" высказался о сроке соглашения с новым техническим партнером.
"Мы должны выстраивать модель как минимум на два-три года, чтобы иметь возможность работать над дизайном, связываться с технологами и улучшать какие-то моменты. Чтобы получать хорошее качество, мы должны работать с одним партнером", - пояснил Нагорных.