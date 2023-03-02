"Локомотив" сменит технического спонсора

"Мы понимаем, в чем будет играть команда. Это европейский бренд. Но если мы увидим, что на рынке появляются российские бренды футбольной формы, то мы, конечно, будем смотреть и качество, и потребительские свойства, которые нам будут предлагать", - продолжил собеседник агентства, отметив, что в контракте с новым партнером, скорее всего, не будет финансовой составляющей и речь будет идти только о поставке экипировки.