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43 минуты назад

Нагорных заявил, что "РЖД-Арена" будет модернизирована в течение нескольких лет

ТАССиещё 1

Домашний стадион футбольного клуба "Локомотив" "РЖД-Арена" будет модернизирован в течение нескольких лет. Об этом в четверг в интервью ТАСС рассказал председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных.

"РЖД-Арена" модернизируют в течение нескольких лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы будем аккуратно на протяжении нескольких лет вести работы по улучшению возможностей для болельщиков на стадионе в Черкизово, - сказал Нагорных. - У нас очень хороший стадион, первый современный стадион в России. С учетом того, что игры проходят и в феврале, мы должны делать арену более удобной".

"Хотим, чтобы за "Локомотив" болели целыми семьями. Мы начали приводить в современный вид подтрибунные помещения, появился более удобный клубный магазин, кафе рядом с ним, тут же выставлена часть экспозиции музея", - добавил собеседник агентства.

Стадион "РЖД-Арена" был открыт в 2002 году. Его вместимость составляет 27 320 человек.

На вопрос о том, будут ли обновляться внешние конструкции стадиона, председатель совета директоров "Локомотива" отметил, что клуб будет исходить из нынешних экономических возможностей.

"Будем делать все аккуратно. Понимаем, что нужно решить вопросы продуваемости верхних ярусов, оборудования санитарными и туалетными комнатами, ремонта противоскользящего покрытия. Постепенно в ближайшие несколько лет эти проблемы будем решать", - продолжил он.

"Газон у нас один из лучших в стране, с ним на протяжении многих лет работают прекрасные агрономы, специалисты своего дела. Я очень благодарен ребятам, потому что у нас идентичные газоны высочайшего качества в Черкизово и на базе в Баковке", - резюмировал Нагорных.

Футбол,Юрий Нагорных,Локомотив,
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