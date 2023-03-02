"РЖД-Арена" модернизируют в течение нескольких лет

"Мы будем аккуратно на протяжении нескольких лет вести работы по улучшению возможностей для болельщиков на стадионе в Черкизово, - сказал Нагорных. - У нас очень хороший стадион, первый современный стадион в России. С учетом того, что игры проходят и в феврале, мы должны делать арену более удобной".