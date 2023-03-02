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48 минут назад

Футболист «Спартака» отказался возвращаться на родину из-за угрозы ареста

Lenta.ruиещё 3

Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес отказался возвращаться на родину из-за угрозы ареста. Об этом сообщает AD.

Футболист «Спартака» отказался возвращаться на родину из-за угрозы ареста
Фото: ТАССТАСС

Адвокат футболиста Роберт Малевич рассказал, что его клиент не сумел достичь соглашения в переговорах с Генпрокуратурой. Он подчеркнул, что в случае ареста на длительный срок Промес не сможет выполнить свои обязательства перед «Спартаком» и рискует лишиться контракта, из-за чего он принял решение не приезжать на заседание суда в Нидерландах.

В начале января государственная прокуратура Нидерландов заподозрила Промеса в связи с суринамским наркоторговцем Питом Уортелом. По данным правоохранительных органов, в 2019 году футболист был замешан в транспортировке партии кокаина весом 400 килограммов. Отмечалось, что футболист и его родственники вложили деньги в партию наркотиков, которая была изъята голландской полицией в апреле 2020 года.

Промес вернулся в «Спартак» 25 февраля 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Футбол,Спартак,
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