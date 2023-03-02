Состоялась жеребьевка 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов в Кубке России

Сегодня, 2 марта, состоялась жеребьёвка 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов в Фонбет Кубке России. В церемонии приняли участие известный тренер Валерий Газзаев и экс-футболист сборной России Роман Широков .

Во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России пары сыграют между собой по одному матчу. В роли хозяев выступят команды, стоящие в парах на первом месте. По итогам этой стадии будут определены четыре полуфиналиста Кубка России по Пути регионов.