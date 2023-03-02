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1 час назад

Состоялась жеребьёвка 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов в Кубке России

Чемпионат.com

Сегодня, 2 марта, состоялась жеребьёвка 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов в Фонбет Кубке России. В церемонии приняли участие известный тренер Валерий Газзаев и экс-футболист сборной России Роман Широков.

Состоялась жеребьевка 2-го этапа 1/4 финала Пути регионов в Кубке России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По итогам жеребьёвки сформировались следующие пары:

  • «Ахмат» (Грозный) — «Краснодар» (Краснодар);
  • «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — «Ростов» (Ростов-на-Дону);
  • «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва);
  • «Акрон» (Тольятти) — «Локомотив» (Москва).

Во втором этапе 1/4 финала Пути регионов Кубка России пары сыграют между собой по одному матчу. В роли хозяев выступят команды, стоящие в парах на первом месте. По итогам этой стадии будут определены четыре полуфиналиста Кубка России по Пути регионов.

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