Стали известны пары 1/2 финала Пути РПЛ в Кубке России

Сегодня, 2 марта, состоялась жеребьёвка 1/2 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. В церемонии приняли участие известный тренер Валерий Газзаев и экс-футболист сборной России Роман Широков .

Напомним, на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» обыграл московский «Локомотив», ЦСКА прошёл «Краснодар», «Урал» преодолел «Ростов», а «Крылья Советов» оказались сильнее московского «Динамо» .

Проигравшие на стадии четвертьфинала Пути РПЛ команды отправились во 2-й этап 1/4 финала Пути регионов. Жеребьёвка этого этапа так называемой «второй сетки» уже состоялась.