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1 час назад

Стали известны пары 1/2 финала Пути РПЛ в Кубке России

Чемпионат.com

Сегодня, 2 марта, состоялась жеребьёвка 1/2 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. В церемонии приняли участие известный тренер Валерий Газзаев и экс-футболист сборной России Роман Широков.

Стали известны пары 1/2 финала Пути РПЛ в Кубке России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По итогам жеребьёвки сформировались следующие полуфинальные пары:

Напомним, на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» обыграл московский «Локомотив», ЦСКА прошёл «Краснодар», «Урал» преодолел «Ростов», а «Крылья Советов» оказались сильнее московского «Динамо».

Проигравшие на стадии четвертьфинала Пути РПЛ команды отправились во 2-й этап 1/4 финала Пути регионов. Жеребьёвка этого этапа так называемой «второй сетки» уже состоялась.

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