Шалимов рассказал о предложениях по работе из Италии

Российский тренер Игорь Шалимов рассказал, что мог возглавить клуб из Италии. Его слова передает «Матч ТВ».
«Один раз мог принять «Фоджу». Года три назад. Опять же, потому что меня там помнят как футболиста. Был разговор: если «Фоджа» останется в Серии Б, тогда будем обсуждать. Но клуб вылетел и обанкротился», — сказал Шалимов.
Шалимов в качестве тренера работал в «Краснодаре», «Алмате», «Химках» и «Урале». За время игровой карьеры Шалимов выступал за итальянские «Фоджу», «Интер», «Удинезе», «Болонью» и «Наполи». Также он играл за московский «Спартак», немецкий «Дуйсбург» и швейцарский «Лугано».
В составе сборных СССР, СНГ и России провел 47 матчей, в которых забил пять мячей.
Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой порассуждал на тему возможного поединка по правилам бокса или смешанных единоборств (ММА) с Валерием Карпиным или Игорем Шалимовым.