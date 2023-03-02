Шалимов рассказал о предложениях по работе из Италии

«Один раз мог принять «Фоджу». Года три назад. Опять же, потому что меня там помнят как футболиста. Был разговор: если «Фоджа» останется в Серии Б, тогда будем обсуждать. Но клуб вылетел и обанкротился», — сказал Шалимов.