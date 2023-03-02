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1 час назад

Российский тренер Шалимов рассказал о предложениях по работе из Италии

Газета.Ru

Российский тренер Игорь Шалимов рассказал, что мог возглавить клуб из Италии. Его слова передает «Матч ТВ».

Шалимов рассказал о предложениях по работе из Италии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Один раз мог принять «Фоджу». Года три назад. Опять же, потому что меня там помнят как футболиста. Был разговор: если «Фоджа» останется в Серии Б, тогда будем обсуждать. Но клуб вылетел и обанкротился», — сказал Шалимов.

Шалимов в качестве тренера работал в «Краснодаре», «Алмате», «Химках» и «Урале». За время игровой карьеры Шалимов выступал за итальянские «Фоджу», «Интер», «Удинезе», «Болонью» и «Наполи». Также он играл за московский «Спартак», немецкий «Дуйсбург» и швейцарский «Лугано».

В составе сборных СССР, СНГ и России провел 47 матчей, в которых забил пять мячей.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой порассуждал на тему возможного поединка по правилам бокса или смешанных единоборств (ММА) с Валерием Карпиным или Игорем Шалимовым.

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