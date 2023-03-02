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56 минут назад

Месси определился, где хочет продолжить карьеру

Газета.Ru

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси хочет продолжить свою карьеру в Европе. Об этом сообщает Diario Sport.

Месси определился с местом продолжения карьеры
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации источника, аргентинский футболист не станет рассматривать предложения от клубов из Аргентины, Саудовский Аравии и МЛС. Напомним, ранее появилась информация, что Месси интересен американскому «Интер Майами» и саудовскому «Аль-Хилялю».

Напомним, что Месси перебрался в «Пари Сен-Жермен» в августе 2021 года. После 18 лет в «Барселоне» аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В декабре Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира, в финале обыграв Францию по пенальти. На турнире он забил семь мячей и сделал три результативных передачи и был признан лучшим игроком.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси сделает подарки партнерам по сборной Аргентины, с которыми он выиграл чемпионат мира по футболу в Катаре.

Футбол,Лионель Месси,
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